Дональд Трамп заявил, что обсудил с Байденом ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден на встрече в среду обсудили среди прочего конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает CNN.

"Я спросил о его мнении (по этим темам - ИФ), и он поделился им", - приводит телеканал слова Трампа.

"Мы много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел узнать его мнение о положении дел, он мне ответил, был очень мил", - добавил будущий американский президент.

В целом, по его словам, "это была очень хорошая встреча".

Ранее в Белом доме, комментируя переговоры Трампа и Байдена, сообщили, что действующий президент заявил своему собеседнику о необходимости продолжать поддерживать Киев.