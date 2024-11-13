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Расследовавший два дела в отношении Трампа спецпрокурор намерен уйти в отставку

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Джек Смит, который вел два дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа, планирует завершить работу и уйти в отставку, пишет в среду издание The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Смит вместе с членами своей команды рассчитывает покинуть свой пост до января, когда Трамп, одержавший победу на выборах ранее в ноябре, будет приведен к присяге.

Издание напоминает, что Трамп ранее обещал уволить Смита "в течение первых двух секунд" после инаугурации.

"Офис Смита по-прежнему составляет план того, как завершить текущие дела", - добавили источники, указав, что пока все же не ясно, сможет ли он обнародовать результаты своей деятельности, пока администрация президента США Джо Байдена находится у власти.

Газета отмечает, что в любом случае Смиту теперь не удастся предъявить Трампу обвинения, так как Минюст США ранее пришел к выводу, что предъявлять обвинения действующему президенту не следует, потому что это может помешать ему эффективно руководить государством.

Спецпрокурор Смит проводит, в частности, расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении политика 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, после чего его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.

Джо Байден США Дональд Трамп Джек Смит
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