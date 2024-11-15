Президент Абхазии назвал недопустимым давление оппозиции на депутатов парламента

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что со стороны оппозиции пытаются оказать давление на депутатов парламента, руководство республики будет реагировать соответствующими мерами.

"Народные избранники должны иметь возможность работать в спокойной обстановке. (...) Мы не допустим такого рода воздействия. Государство обязательно будет реагировать на подобные случаи, а те члены оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля, будут наказаны в соответствии с законом", - сказал Бжания в интервью телекомпании "Абаза-ТВ".

Он рекомендовал оппозиционным силам не выходить за рамки установленных правил. "Запугивание депутатов парламента недопустимо", а выражение своего мнения возможно через "проведение пресс-конференций, распространение обращений, написание писем", добавил абхазский президент.

В понедельник генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в отношении одного из депутатов парламента совершены противоправные действия, были задержаны пять человек. Активисты оппозиции, требуя отпустить задержанных, перекрыли республиканскую трассу. Бжания в связи с этим провел экстренное заседание Совбеза. после освобождения задержанных манифестанты разблокировали автодорогу.