В Абхазии оппозиция и президент ведут переговоры через депутатов парламента

Прямых переговоров нет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания не ведет прямых переговоров с лидерами оппозиции по урегулированию ситуации, заявил руководитель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

"Ни президент, ни другие руководители государственных органов не выходят с нами на переговоры. Мы их (переговоры) ведем при посредничестве депутатов парламента", - сказал он журналистам.

По словам Ардзинбы, депутаты донесли до Бжании мнение оппозиции о том, что он должен сложить свои полномочия. "Он уже не легитимный президент. И вот эту нелегитимность нужно как-то формализовать в виде его заявления об отставке", - добавил оппозиционер.

"Депутаты несколько раз с ним встречались, но он просит еще немного времени для принятия решения" - сказал Ардзинба.

Ранее в пятницу источник в окружении нынешнего президента Абхазии сообщил "Интерфаксу", что Бжания пока не принял решения об отставке. По данным источника, Бжания находится в центре Сухума в комплексе зданий МВД и Службы госбезопасности Абхазии.

"Пока решение об отставке Бжания не принял", - отметил источник после встречи нынешнего главы республики с группой депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой.

Представитель оппозиции Кан Кварчия сообщил, что в ходе переговоров обсуждались два варианта отставки президента, при реализации которых исполняющим обязанности главы республики могут стать или нынешний вице-президент Бадра Гунба, или Ашуба.