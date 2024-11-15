Абхазская оппозиция призвала руководителей силовых структур к диалогу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Леуан Микаа, представитель координационного совета, созданного после захвата протестующими правительственных зданий в Абхазии, призвал руководителей силовых структур выйти на контакт с оппозиционерами.

"Я хотел бы обратиться к руководителям МВД, Службы Госбезопасности, Минобороны, чтобы они вышли на контакт с нами. Это необходимо для обеспечения безопасности нашей республики и граждан, это самое главное. В то же время, я бы предостерег горячие головы от каких-то экстремистских действий", - сказал Микаа.

Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за то, что они "не перешли "красные линии" и предотвратили тем самым кровопролитие".

При этом Микаа призвал госслужащих продолжить свою работу. "Мы никому не будем чинить препятствия в этом", - заверил он.

15 ноября абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента Абхазии Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

В вечеру оппозиционеры, захватившие комплекс правительственных зданий, демонтировали табличку с именем и фамилией президента Бжании на двери его кабинета. Табличку вынесли с третьего этажа администрации главы республики и выставили около парламента, передал корреспондент "Интерфакса".