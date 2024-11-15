Оппозиция дала президенту Абхазии еще один час на принятие решения об отставке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, обращаясь к сторонникам оппозиции, что к президенту еще раз будут направлены переговорщики из числа депутатов парламента.

"Мы ему даем один час на принятие решения. Если он не подаст в отставку, то вы знаете, что мы будем делать, мы пойдем туда, где он находится", - сказал Микаа после того, как президент республики Аслан Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку.

Ранее Бжания вышел к своим сторонникам, собравшимся перед зданием Службы Госбезопасности и заявил, что остается на своем посту.

"Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики остаются на своих местах и будут работать дальше", - сказал Бжания.

"Прошу не поддаваться на провокации, я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде", - подчеркнул он.

Бжания также отметил, что в настоящее время идут переговоры с оппозицией, и поблагодарил за поддержку "всех гражданских и всех людей в погонах".

В пятницу абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента республики Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Между тем к вечеру оппозиционеры, захватившие комплекс правительственных зданий, демонтировали табличку с именем и фамилией президента Бжании на двери его кабинета.