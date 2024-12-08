В Южной Корее задержан отставной министр обороны

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Сеуле в воскресенье в рамках расследования предполагаемой государственной измены был задержан и помещен под стражу бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, сообщило агентство "Ренхап".

Расследование связано с кратковременным военным положением, объявленным южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем ранее на этой неделе.

Управление специальных расследований, занимающееся политическими нарушениями высокопоставленных чиновников, сообщило, что задержало экс-министра, его отправили в центр временного содержания.

Считается, что задержание связано с серьезностью предъявленных Ким Еи Хену обвинений и опасений по поводу того, что бывший глава Минобороны может уничтожить улики, отмечает "Ренхап".

В воскресенье в официальной резиденции и офисе бывшего министра обороны прошли обыски.

Как пишет агентство, военное положение на фоне политического тупика в отношениях правительства Южной Кореи с контролируемым оппозицией парламентом было введено Юн Сок Ёлем по предложению Ким Ен Хена. После отмены через шесть часов военного положения министр обороны подал в отставку, которую президент принял в четверг.

Управление специальных расследований планирует запросить ордер на официальный арест Ким Ен Хена в течение 48 часов с момента его задержания. Если ходатайство о выдаче ордера не будет подано или суд отклонит его, экс-министр будет немедленно освобожден, говорится в сообщении.