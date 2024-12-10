Тбилиси подтвердил данные о задержании на акциях протеста 15 граждан РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Тбилиси официально проинформировал о 15 задержанных на акциях протеста в Грузии гражданах России, сообщает в среду секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"В соответствии с полученной Секцией интересов официальной информацией, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по состоянию на 10 декабря, 13 из них освобождены, а двое находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.

"Дата их освобождения в соответствии с решением суда - 11 и 13 декабря соответственно", - сообщают в секции интересов РФ.