Экс-министр обороны Южной Кореи официально арестован

КНДР впервые сообщила о событиях в Сеуле

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен официально арестован в среду по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа путем кратковременного введения военного положения, сообщает "Ренхап".

Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест Ким Ен Хена после того, как прокуратура обвинила его в "важных действиях" во время мятежа и злоупотреблении властью.

"Мы рассмотрели степень обоснованности обвинений, тяжесть преступления и опасения, что он уничтожит улики", - говорится в постановлении суда.

Ким Ен Хена обвиняют в "сговоре с президентом Юн Сок Ёлем с целью организации беспорядков для подрыва национальной конституции".

Следствие считает, что экс-глава южнокорейского Минобороны предложил президенту объявить военное положение и отдал приказ о размещении военных на территории Национального собрания (парламента) и штаб-квартиры Национальной избирательной комиссии.

Кроме того, по мнению обвинения, Ким Ен Хен, проконсультировавшись с президентом, подписал указ о военном положении, чтобы включить неконституционные ограничения в полномочия Национального собрания.

В публикации отмечается, что бывший министр обороны - первый арестованный фигурант этого дела.

"Ренхап" уточняет, что зачинщику мятежа может грозит смертная казнь, пожизненное заключение или тюремный срок не менее пяти лет.

Сам президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запрещено выезжать за границу.

Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение - обвинение в мятеже.

Агентство также сообщает о задержании в среду утром комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика.

Оба были арестованы около 3:50 утра (21:50 по мск) по обвинению в организации мятежа, сообщила специальная следственная группа, занимающаяся этим делом.

У полиции есть 48 часов на то, чтобы допросить подозреваемых.

Двое высокопоставленных полицейских подозреваются в том, что приказали своим подчиненным оцепить Национальное собрания, чтобы помешать законодателям войти в парламент и отменить указ о военном положении.

В отношении Чо Чи Хо и Ким Пон Сика также действует запрет на поездки.

Тем временем государственные СМИ Северной Кореи в среду впервые за неделю сообщили о беспорядках, связанных с введением военного положения в Южной Корее.

"Шокирующий инцидент с марионеточным режимом Юн Сок Ёля (...) внезапное объявление военного положения и без колебаний применение оружия и ножей фашистской диктатуры вызвало хаос по всей Южной Корее", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В отчете агентства подробно описывается объявление президентом Южной Кореи военного положения и его отмена шесть часов спустя.

Также сообщается, что после того, как в субботу было отклонено предложение об импичменте Юн Сок Ёля, состоялся масштабный гражданский митинг, участники которого назвали президента "катастрофой" и потребовали его "немедленного импичмента" и "наказания".

"Международное сообщество внимательно следит за ситуацией и считает, что инцидент с введением военного положения выявил уязвимые места в южнокорейском обществе (...) и что политической жизни Юн Сук Ёля может быть положен скорый конец", - говорится в сообщении.