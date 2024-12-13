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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В оппозиции Южной Кореи импичмент президенту назвали лучшим способом восстановить порядок в стране

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидер южнокорейской оппозиционной Демократической партии Ли Джэмён в пятницу заявил, что лучшим способом урегулировать ситуацию в Южной Корее будет импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который ранее пытался ввести военное положение.

"Импичмент президенту - наиболее быстрый и эффективный способ покончить с беспорядком", - цитируют западные СМИ председателя партии.

Не менее семи депутатов от правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" выразили поддержку импичменту. Отмечается, что для вынесения импичмента требуется как минимум восемь голосов от их партии - это обеспечит нужное число проголосовавших "за".

Ожидается, что в субботу состоится еще одна попытка голосования по инициативе Демократической партии.

Если парламентарии одобрят импичмент, то их решение затем поступит на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.

Прошлое голосование по импичменту Юн Сок Ёля, состоявшееся в субботу, 7 декабря, провалилось, поскольку большинство законодателей от правящей партии бойкотировали его.

Однако в четверг лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун выразил поддержку импичменту. Когда его спросили, поддерживает ли он импичмент президента, Хан Дон Хун ответил: "Да, поскольку другого пути нет".

На прошлой неделе президент объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров из Демпартии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на зарубежные поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.

Южная Корея Юн Сок Ёль
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