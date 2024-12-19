Литва запретила служить в армии гражданам России, Белоруссии и Китая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Литвы запретили служить лицам с российским, белорусским и китайским гражданством, такие поправки принял Сейм, сообщила литовская радиостанция LRT.

За эти изменения проголосовали больше 100 депутатов.

Теперь лица, имеющие гражданство стран, в которые правительство запретило им выезжать, не будут приниматься на профессиональную военную службу, на службу в Добровольческие силах или другую добровольную непостоянную военную службу, а также на обязательную военную службу. Если лицо, которое уже служит в ВС, получит гражданство этих стран, оно будет уволено со службы.

Правительство Литвы подтвердило, что профессиональные военные не могут посещать с неслужебными целями страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы, такие как Россия, Беларусь и Китай.

До сих пор законодательство не запрещало служить в ВС Литвы лицам с двойным гражданством.