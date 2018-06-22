Принцесса Японии прибыла в Екатеринбург

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Принцесса Японии Хисако Такамадо прибыла в пятницу в Екатеринбург, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"В аэропорту "Кольцово" гостью встретил губернатор Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

Принцесса Такамадо посетит в Екатеринбурге футбольный матч Япония - Сенегал, который пройдет 24 июня в рамках чемпионата мира по футболу.

Также Такамадо посмотрит показательные выступления российско-японского семинара по искусству стрельбы из японского лука - кюдо, который состоится во Дворце игровых видов спорта.

Как сообщил агентству "Интерфакс" председатель екатеринбургского отделения общества "Россия - Япония" Вадим Занин, Такамадо торжественно откроет семинар.

"Ее величество принцесса Такамадо является почетным президентом всемирной федерации кюдо и сама практикует этот вид искусства", - сказал Занин.

Член японской императорской семьи посетил Россию впервые за 102 года.

Принцесса Такамадо уже побывала в Саранске, где 19 июня присутствовала на матче ЧМ-2018 между сборными Японии и Колумбии. Сборная Японии выиграла со счетом 2:1.

Также она 21 июня посетила Казань. Она побывала в музее, в храмах и пообщалась с футболистами сборной Японии, которые базируются на тренировочной базе футбольного клуба "Рубин".

Японской сборной в групповом туре предстоит встреча с командой Польши, матч состоится 28 июня в Волгограде.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Принцесса Такамадо - вдова кузена императора Японии, председатель национальной ассоциации футбола Японии. С 1998 года принцесса была на каждом Чемпионате мира и болела за свою сборную.