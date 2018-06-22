В Петербурге не будут закрашивать появившийся в саду портрет Черчесова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга не намерены закрашивать портрет главного тренера сборной России о футболу на ЧМ-2018 Станислава Черчесова, появившийся накануне на одной из трансформаторной подстанции в Пушкарском саду.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петроградского района в пятницу, жалоб на граффити пока не поступало.

Портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился 21 июня в Петербурге на одной из трансформаторных будок в Пушкарском саду в Петроградском районе. Его авторы — известная команда уличных художников HoodGraff.



В завершающей… https://t.co/4Kwfg3n1K8 pic.twitter.com/CMIvCu0T7V — Re Питер (@re_piter_live) 21 июня 2018 г.

"Эта будка находится на балансе "Ленэнерго", если поступит жалоба, то компания должна будет ее закрасить. Но жалоб не поступало", - сказал собеседник агентства, добавив, что район не будет инициировать ликвидацию портрета.

Вместе с тем, на портале Смольного "Наш Санкт-Петербург" в четверг вечером была зарегистрирована жалоба на граффити с Черчесовым. "Закрасьте поскорее, а то стыдно за местный стрит-арт", - просит автор обращения Александр С., прилагая фотографии.

В активе заявителя 430 жалоб, он имеет на портале статус "профессионал". 275 из указанных Александром С. проблем были решены.

Жалоба прошла модерацию и передана на рассмотрение в жилищное агентство Петроградского района. Крайний срок рассмотрения - 29 июня.

В "Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что в компанию с жалобами и требованиями закрасить портрет пока не обращались.