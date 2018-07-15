Франция - Хорватия. Онлайн

Заключительный матч чемпионата мира-2018 проходит в "Лужниках"
А это - если верить картинке - взгляд из Хорватии
The most amazing thing i have ever seen 😍❤#Croatia right now 🇭🇷🎉🏆💙#WorldCupFinal #WorldCup #Rusia2018 #ЧМ2018 #روسيا2018 #Copa2018 pic.twitter.com/CE33dF7rMg— Christina ST (@ChristinaAlset) July 15, 2018
Картинка из Парижа
Paris looks ready for this #WorldCupFinal 😲pic.twitter.com/qlRvAwCKsH— Post Sports (@PostSports) July 15, 2018
Сейчас на поле "Лужников" идет культурная программа, приуроченная скорому закрытию ЧМ-2018. На сцене выступают артисты, среди которых можно идентифицировать, в частности, Уилла Смита.
Понаблюдаем и мы
Заглянем в раздевалки команд👀👕👟#FRA и #CRO pic.twitter.com/wOMg8kSwUK— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 15, 2018
Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) , разгромила Аргентину (3:0) и переиграла Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). В четвертьфинале - увы - Россию, но тоже в серии пенальти. Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В полуфинале хорваты тактично обыграли Англию в дополнительное время - 2:1 (основное время завершилось со счетом 1:1)
Сборная Франции начала свой турнирный путь победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась сама Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале сборная Франции победила команду Уругвая (2:0). В полуфинале - сборную Бельгии (1:0)
А вот вам стартовые составы команд!
Представляем стартовые составы #FRA и #CRO!#ЧМ2018 pic.twitter.com/RjH2THCV0o— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 15, 2018
Борьбу за золото поведут сборные Франции и Хорватии! Матч пройде на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 18:00 по московскому времени! Так что если вы сейчас находитесь, например, на подмосковной даче, бросайте свои грабли и лопаты и бегите на стадион! Но есть и гуманитарный вариант: оставайтесь с нами и знакомьтесь с перипетиями матча на сайте "Интерфакса", то есть здесь! Обычно я так и делаю!
Вот и (увы, к сожалению, как жаль) наступил день финала чемпионата мира по футболу!
Всем привет!