Франция - Хорватия. Онлайн

Борьбу за золото поведут сборные Франции и Хорватии! Матч пройде на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 18:00 по московскому времени! Так что если вы сейчас находитесь, например, на подмосковной даче, бросайте свои грабли и лопаты и бегите на стадион! Но есть и гуманитарный вариант: оставайтесь с нами и знакомьтесь с перипетиями матча на сайте "Интерфакса", то есть здесь! Обычно я так и делаю!