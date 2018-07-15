ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
FINФранция Франция– : –18:00Хорватия Хорватия18:00онлайн

Франция - Хорватия. Онлайн

В Москве завершается чемпионат мира-2018

Франция - Хорватия. Онлайн
Фото: Reuters

Заключительный матч чемпионата мира-2018 проходит в "Лужниках"

А это - если верить картинке - взгляд из Хорватии

Картинка из Парижа

Сейчас на поле "Лужников" идет культурная программа, приуроченная скорому закрытию ЧМ-2018. На сцене выступают артисты, среди которых можно идентифицировать, в частности, Уилла Смита.

Понаблюдаем и мы

Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) , разгромила Аргентину (3:0) и переиграла Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). В четвертьфинале - увы - Россию, но тоже в серии пенальти. Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В полуфинале хорваты тактично обыграли Англию в дополнительное время - 2:1 (основное время завершилось со счетом 1:1)

Сборная Франции начала свой турнирный путь победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась сама Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале сборная Франции победила команду Уругвая (2:0). В полуфинале - сборную Бельгии (1:0)

А вот вам стартовые составы команд!

Борьбу за золото поведут сборные Франции и Хорватии! Матч пройде на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 18:00 по московскому времени! Так что если вы сейчас находитесь, например, на подмосковной даче, бросайте свои грабли и лопаты и бегите на стадион! Но есть и гуманитарный вариант: оставайтесь с нами и знакомьтесь с перипетиями матча на сайте "Интерфакса", то есть здесь! Обычно я так и делаю!

Вот и (увы, к сожалению, как жаль) наступил день финала чемпионата мира по футболу!

Всем привет!

Теги: футбол, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Франция - Хорватия. ОнлайнФранция - Хорватия. Онлайн
В Москве завершается чемпионат мира-2018Подробнее
 Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ
Колинда Грабар-Китарович поблагодарила хозяев турнира за сердечный приемПодробнее
 Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"
В награждении победителя примет участие Владимир ПутинПодробнее
 Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков
Он заявил, что благодаря ЧМ рухнули мифы и предубеждения о стране и ее жителяхПодробнее
 Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцевПодробнее
 Бельгия - Англия. ОнлайнБельгия - Англия. Онлайн
Утешительный финал проходит в Санкт-ПетербургеПодробнее
 ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018
Всего были проверены более 4 тысяч образцовПодробнее
 Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостиницеПропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице
Об исчезновении футбольного фаната Дугласа Моретона на ЧМ-2018 ранее сообщили в соцсетях его знакомыеПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМВ миреСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхСпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

На стадионе "Лужники" началась церемония закрытия ЧМ-2018

Четыре подростка отравились курительными смесями в Новосибирске

Тело унесенного селем подростка нашли в горах Дагестана

Названы стартовые составы сборных Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018

Франция - Хорватия. Онлайн

Франция - Хорватия. ОнлайнВ Москве завершается чемпионат мира-2018 Подробнее

СМИ сообщили о гибели не менее 10 человек при взрыве в Кабуле

Россиян предупредили о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonald's в США

Турист пропал при восхождении на гору в Башкирии

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастПравительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах" Подробнее

В ХМАО прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Министр финансов заявил о дефиците Пенсионного фонда России в 1 трлн рублей

В МИД Финляндии рассказали о времени прибытия в страну Путина и Трампа

Глава МИД Испании признал факт возвращения России на международную арену

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - СШАВсего в администрацию города поступило 11 заявок на проведение 15-16 июля различных митингов Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+