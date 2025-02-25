Группа "МГКЛ" запустила собственную онлайновую ресейл-платформу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа "МГКЛ" (работает, в том числе под брендом "Мосгорломбард") запустила собственную онлайновую платформу "Ресейл Маркет" для продажи вещей, говорится в сообщении группы.

Новый сервис дает возможность пользователям либо купить вещь "с историей", либо оставить заявку на продажу. Платформа выкупит у пользователя вещь и, после предпродажной подготовки, выставит ее на реализацию. Основные товарные категории: ювелирные украшения, меховые изделия, гаджеты и техника. Но специалисты платформы могут оценить и рассмотреть для реализации любые ликвидные вещи.

Пользователями платформы помимо физических лиц могут быть и юридические лица. На данном этапе для них есть сервис быстрой скупки, когда платформа покупает у юрлица товар - как вторичного потребления, так и новый - небольшими и средними партиями и продает его. Таким образом, юрлица смогут быстро реализовать свою продукцию, продав товар платформе и мгновенно получив деньги.

Функционал платформы будет пополняться новыми сервисами. Появится формат привычных сделок купли-продажи товаров между физлицами, когда пользователи могут регистрироваться на платформе и выставлять свои вещи на продажу. Также начнет работу формат маркетплейса, когда юридические лица смогут зарегистрироваться на платформе и продавать товары от своего лица, получать аналитику продаж и синхронизировать свои системы учета с механизмами платформы.

ПАО "МГКЛ" в самом конце 2023 года провело IPO на Московской бирже. В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%. В мае прошлого года МГКЛ завершила конвертацию привилегированных акций, в результате free float, по данным эмитента, вырос до 27,6%.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет".