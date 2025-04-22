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Lockheed Martin увеличила чистую прибыль в I кв. на 11%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin Corp. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 11%, выручку - на 4%.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,7 млрд против $1,5 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $7,28 с $6,39.

Выручка Lockheed Martin повысилась до $17,96 млрд с $17,2 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $6,34 на акцию при выручке в $17,8 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 3%, до $7,06 млрд. Доход в сегменте выпуска артиллерийских систем вырос на 13%, до $3,37 млрд, в сегменте противотанковых ракет и систем - на 6%, до $4,33 млрд, в космическом сегменте - уменьшился на 2%, до $3,21 млрд.

Портфель заказов компании на конец первого квартала составлял $172,974 млрд.

Lockheed Martin подтвердила прогноз на 2025 год, согласно которому ее чистая прибыль составит $27-27,3 на акцию, выручка - $73,75-74,75 млрд.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $1,5 млрд за счет дивидендных выплат и обратного выкупа акций.

Lockheed Martin США
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