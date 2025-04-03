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Европа готова к ответу на введение Соединенными Штатами тарифов на ее товары

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз готов дать соответствующий ответ США на введение Вашингтоном импортных тарифов на европейские товары, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Введение президентом США Дональдом Трампом единых тарифов для всего мира, включая Евросоюз, является серьезным ударом по мировой экономике", - сказала она.

По ее мнению, введение пошлин ведет к росту инфляции, нарушению цепочек поставок, росту стоимости бизнеса с США, это отразится на бедных странах и слоях населения.

Евросоюз готов отреагировать, и уже согласовал пакет ответных пошлин в защиту своих интересов и бизнеса, предупредила председатель ЕК.

Она добавила: "Есть и альтернативный путь, еще не поздно провести переговоры".

При этом она согласилась с мнением Трампа о недостатках мировой торговой системы, но считает, что введение пошлин не решит проблему.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп США
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