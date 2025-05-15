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Литовский завод Achema остановит выпуск аммиака из-за высоких цен на газ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Литовский завод азотных удобрений Achema, входящий в Achemos grupe, планирует на несколько месяцев остановить производство своей основной продукции - аммиака, сообщает портал LRT со ссылкой на агентство BNS.

"С 17 мая мы временно приостанавливаем производство аммиака", - заявила BNS представитель Achemos grupe Йолита Мацелите.

Химзавод, по информации Achemos grupe, еще в марте принял решение о возможности остановки выпуска аммиака из-за резких колебаний цен на природный газ в Европе и притока на европейский рынок дешевой продукции из третьих стран.

По словам главы Achema Аудроне Куските, европейский сектор производства удобрений сталкивается с серьезными вызовами - у производителей из третьих стран есть преимущества - доступ к дешевому природному газу. Кроме того, они не обязаны соблюдать строгие экологические требования и платить за разрешения на выбросы.

По данным химзавода, в начале текущего года по сравнению со средним показателем 2024 года цена на газ выросла более чем вдвое - на газ приходится около 70% себестоимости производства азотных удобрений.

По словам Куските, крупные европейские производители сокращают производство аммиака и переходят на его импорт. Импорт же удобрений вырос в несколько раз, поскольку европейский рынок привлекателен как для африканских, так и для российских производителей.

Achema планирует возобновить производство аммиака в третьем квартале.

Achema Achemos grupe Аудроне Куските Йолита Мацелите Литва
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