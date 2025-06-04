Amazon инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру в Северной Каролине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. инвестирует $10 млрд в расширение инфраструктуры дата-центров в штате Северная Каролина для поддержки ИИ- и облачных технологий.

Это позволит создать 500 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и поддержит возникновение дополнительно тысяч рабочих мест в цепочках поставок дата-центров Amazon Web Services (AWS), сообщила компания.

"Развитие генеративного ИИ способствует повышению спроса на продвинутую облачную инфраструктуру и вычислительные мощности, и наши инвестиции поддержат будущее ИИ-технологий", - считает Amazon.

С 2010 года компания инвестировала $12 млрд в Северную Каролину, обеспечив вклад в ВВП штата в размере $13,1 млрд и поддержав около 24 тысяч рабочих мест.