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Globaltrans подала заявку на делистинг GDR с международной биржи Астаны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC подала заявку на делистинг своих GDR с международной биржи Астаны (AIX), сообщила компания.

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При условии одобрения AIX делистинг вступит в силу 21 августа, а 4 августа 2025 года станет последней датой проведения торгов на AIX.

Globaltrans специализировалась на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тысяч единиц подвижного состава, 94% общего парка находилось в собственности.

В январе 2025 года у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

В апреле 2025 года Globaltrans передала все свои железнодорожные активы в пользу ООО "КСП Капитал Управление Активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант". Согласно условиям сделки, покупатель должен выплатить компании совокупную покупную цену в размере $767 млн в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

По данным на 7 апреля 2025 года доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляла 37,84%, по 11,54% было у компаний Marigold Investments Ltd (ОАЭ) и Onyx Investments ltd DMCC (ОАЭ), еще 10,87% у KSP Capital Asset Management LLC (Россия, Д.У. ЗПИФ "Инвесттранс"), 5,08% - у Litten Investments LTD DMCC (ОАЭ), по данным на 13 мая 2025 г. доля Aqniet Holding Group ltd (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов - 14,8%. GDR компании торгуются на международной бирже Астаны (AIX).

Globaltrans Казахстан AIX Астана Кайрат Итемгенов
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