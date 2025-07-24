Глава TotalEnergies предупредил, что снижение спроса на нефть не означает снижения цен

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Снижение спроса на нефть не обязательно означает снижение цен на нефть, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ на телеконференции для инвесторов, комментируя возможное достижение пика спроса на нефть и продолжение компанией инвестиций в нефтегазовые проекты.

Он отметил, что не исключает, что пик спроса на нефть будет достигнут. "Но снижение спроса на нефть необязательно означает снижения цен на нефть. Поскольку все предполагают снижение спроса, реализуется меньше проектов (по добыче - ИФ). Поэтому хорошо иметь несколько проектов, чтобы получить выгоду от этих высоких цен", - заметил Пуяннэ.

По его словам, сейчас нефтегазовые компании сталкиваются с истощением ресурсной базы, и поскольку жизнь не заканчивается в 2030 году (когда МЭА прогнозирует достижение пика спроса на нефть - ИФ) или после, то компании инвестируют в новые проекты.