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Экспорт нефти из Ирака в Турцию возобновится 6 или 7 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Ирака через нефтепровод, идущий в турецкий Джейхан, возобновится 6 или 7 августа, заявил министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани. Об этом сообщает агентство INA.

"Мы возобновим экспорт нефти через турецкий Джейхан сегодня или завтра, с начальным объемом 80 тысяч баррелей в сутки, после соглашения с Курдистаном", - сказал министр.

Нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, остановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения. Затем Анкара 25 марта прекратила экспорт нефти с севера Ирака после того, как Международный арбитражный суд (ICC) в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада. Долгое время Ираку не удавалось достичь договоренностей с Турцией о возобновлении экспорта.

В течение многих лет курдские власти использовали конституционную лазейку, по которой им удавалось экспортировать нефть и сохранять некоторую финансовую независимость от федерального правительства в Багдаде. Но в феврале Верховный федеральный суд Ирака объявил существование независимого нефтяного сектора регионального правительства нелегитимным и обязал передать центральной власти контроль над разведкой, добычей и экспортом.

Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Приостановка поставок затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, - 75 тысяч б/с. Также до июля прекратилась добыча в регионе.

Власти обеих стран уже не раз заявляли, что экспорт начнется в самое ближайшее время.

Киркук-Джейхан Ирак Джейхан Курдистан Турция Хайян Абдул Гани
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