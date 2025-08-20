Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $66,26 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, хотя он показал резкое сокращение резервов нефти.

К 18:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,71%) до $66,26 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,4 (0,65%), до $62,17 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $66,76 за баррель, WTI - до $62,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, повысились на 419 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 15 августа, сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся подготовки трехсторонних переговоров лидеров США, России и Украины с целью урегулирования российско-украинского конфликта.

СМИ сообщают, что переговоры могут состояться в Будапеште. Агентство Bloomberg накануне написало, что президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, по информации источников, выразил заинтересованность в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Венгрии.

При этом многие участники рынка и аналитики сомневаются в том, что России и Украине удастся в ближайшее время достичь соглашения о перемирии. В таком случае санкции в отношении российской нефти, ограничивающие предложение на мировом рынке, сохранятся.

"Вероятность быстрого разрешения конфликта представляется невысокой", - написал старший аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Brent WTI Дональд Трамп Минэнерго США Украина
