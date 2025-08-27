Поиск

Хассет призвал Лизу Кук уйти в отпуск на время разбирательств по ее статусу в ФРС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Члену совета управляющих ФРС Лизе Кук следует уйти в отпуск на время разбирательства относительно ее статуса в американском ЦБ, сказал журналистам советник по экономике Белого дома Кевин Хассет.

Президент Дональд Трамп уведомил Кук об увольнении 25 августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Кук отказалась уйти в отставку, заявив, что президент не имеет полномочий увольнять ее без веской причины. Адвокат Кук сообщил, что она оспорит решение Трампа в суде.

"На месте Кук, в ее ситуации, я бы взял отпуск прямо сейчас", - сказал Хассет, добавив, что это было бы "правильным поступком".

Хассет, которого Трамп ранее назвал одним из кандидатов на пост следующего председателя ФРС, отметил, что президент, по его мнению, имеет право уволить Кук. "Президент имеет полное право уволить члена совета управляющих ФРС при наличии причины, а я считаю предъявленные Кук обвинения серьезными", - сказал Хассет.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью CNBC в среду не стал напрямую комментировать решение Трампа относительно Кук.

"Я работал с Лизой Кук в совете управляющих, и она всегда проявляла честность и преданность миссии Федрезерва", - заявил он.

Уильямс подчеркнул, что считает очень важной независимость американского ЦБ. "Мы знаем из истории, что независимые центральные банки могут обеспечивать низкую инфляцию, экономическую и финансовую стабильность", - сказал Уильямс.

Дональд Трамп США ФРС Кевин Хассет Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });