Хассет призвал Лизу Кук уйти в отпуск на время разбирательств по ее статусу в ФРС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Члену совета управляющих ФРС Лизе Кук следует уйти в отпуск на время разбирательства относительно ее статуса в американском ЦБ, сказал журналистам советник по экономике Белого дома Кевин Хассет.

Президент Дональд Трамп уведомил Кук об увольнении 25 августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Кук отказалась уйти в отставку, заявив, что президент не имеет полномочий увольнять ее без веской причины. Адвокат Кук сообщил, что она оспорит решение Трампа в суде.

"На месте Кук, в ее ситуации, я бы взял отпуск прямо сейчас", - сказал Хассет, добавив, что это было бы "правильным поступком".

Хассет, которого Трамп ранее назвал одним из кандидатов на пост следующего председателя ФРС, отметил, что президент, по его мнению, имеет право уволить Кук. "Президент имеет полное право уволить члена совета управляющих ФРС при наличии причины, а я считаю предъявленные Кук обвинения серьезными", - сказал Хассет.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью CNBC в среду не стал напрямую комментировать решение Трампа относительно Кук.

"Я работал с Лизой Кук в совете управляющих, и она всегда проявляла честность и преданность миссии Федрезерва", - заявил он.

Уильямс подчеркнул, что считает очень важной независимость американского ЦБ. "Мы знаем из истории, что независимые центральные банки могут обеспечивать низкую инфляцию, экономическую и финансовую стабильность", - сказал Уильямс.