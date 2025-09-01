Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ изучает предложения совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева инвестировать в аэропорт "Домодедово", окончательное решение за руководством страны, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

"Заявление господина Ванцева, предложения, которые есть, они действительно есть - то, что публично озвучивалось. И мы с коллегами изучаем их. Но окончательное решение будет принимать уже руководство (страны - ИФ)", - сказал Никитин журналистам на полях саммита ШОС.

"Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня он, конечно, уступает "Шереметьево" и "Внуково" с точки зрения пассажирского оборота - нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И исходя из этой задачи мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - добавил он.

В конце июля Ванцев заявил в интервью РБК о готовности стать инвестором "Домодедово", который незадолго до этого, в июне, перешел в госсобственность. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - сказал он, добавив, что на покупку актива могут быть привлечены заемные средства. Финансовые проблемы "Домодедово", по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", - заявил бизнесмен.

Ранее новый управляющий директор "Домодедово" Андрей Иванов сообщал, что общий долг аэропорта - 70 млрд руб., процентные платежи по итогам этого года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд руб. (с 34 млрд - в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд руб.

Ванцев в интервью также напомнил, что 12 лет назад на фоне кризиса в авиаотрасли бенефициары московских аэропортов - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. И договориться, по его словам, не удалось из-за позиции бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика, "у которого были иные взгляды на развитие бизнеса". Диалог между столичными аэропортами может возобновиться после того, как государство определит нового собственника "Домодедово", заявил Ванцев.

В августе со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщалось, что АО "Международный аэропорт Внуково" учредило компанию "Московский международный аэропорт". Основной вид деятельности нового АО - аэропортовая. Генеральным директором компании назначена Елена Шестакова, ранее, согласно открытым данным, не руководившая предприятиями аэропортовой сферы. В пресс-службе "Внуково" это не комментировали.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет бывшего главу набсовета "Домодедово" Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головную холдинговую структуру аэропорта возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ. После Иванов работал в бизнесе, в частности, с декабря 2023 по конец 2024 года, согласно открытым данным, руководил ООО "Внуково - управление активами", входящего в периметр "Внуково".

Согласно финансовой отчетности, на конец 2024 года крупнейшими акционерами АО "Международный аэропорт Внуково" были ООО "МАВ Холдинг" (60,7%), Росимущество - 25,01%, АО "Компания Юнокс" (11,44%).