Поиск

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ изучает предложения совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева инвестировать в аэропорт "Домодедово", окончательное решение за руководством страны, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

"Заявление господина Ванцева, предложения, которые есть, они действительно есть - то, что публично озвучивалось. И мы с коллегами изучаем их. Но окончательное решение будет принимать уже руководство (страны - ИФ)", - сказал Никитин журналистам на полях саммита ШОС.

"Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня он, конечно, уступает "Шереметьево" и "Внуково" с точки зрения пассажирского оборота - нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И исходя из этой задачи мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - добавил он.

В конце июля Ванцев заявил в интервью РБК о готовности стать инвестором "Домодедово", который незадолго до этого, в июне, перешел в госсобственность. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - сказал он, добавив, что на покупку актива могут быть привлечены заемные средства. Финансовые проблемы "Домодедово", по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", - заявил бизнесмен.

Ранее новый управляющий директор "Домодедово" Андрей Иванов сообщал, что общий долг аэропорта - 70 млрд руб., процентные платежи по итогам этого года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд руб. (с 34 млрд - в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд руб.

Ванцев в интервью также напомнил, что 12 лет назад на фоне кризиса в авиаотрасли бенефициары московских аэропортов - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. И договориться, по его словам, не удалось из-за позиции бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика, "у которого были иные взгляды на развитие бизнеса". Диалог между столичными аэропортами может возобновиться после того, как государство определит нового собственника "Домодедово", заявил Ванцев.

В августе со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщалось, что АО "Международный аэропорт Внуково" учредило компанию "Московский международный аэропорт". Основной вид деятельности нового АО - аэропортовая. Генеральным директором компании назначена Елена Шестакова, ранее, согласно открытым данным, не руководившая предприятиями аэропортовой сферы. В пресс-службе "Внуково" это не комментировали.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет бывшего главу набсовета "Домодедово" Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головную холдинговую структуру аэропорта возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ. После Иванов работал в бизнесе, в частности, с декабря 2023 по конец 2024 года, согласно открытым данным, руководил ООО "Внуково - управление активами", входящего в периметр "Внуково".

Согласно финансовой отчетности, на конец 2024 года крупнейшими акционерами АО "Международный аэропорт Внуково" были ООО "МАВ Холдинг" (60,7%), Росимущество - 25,01%, АО "Компания Юнокс" (11,44%).

Андрей Никитин Внуково Домодедово Виталий Ванцев Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

OpenAI планирует построить крупный дата-центр в Индии

Страховщикам ОМС отвели год на переоформление лицензий для работы на всей территории РФ

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });