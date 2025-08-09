Премьер Казахстана обсудил с главой "Росатома" формирование консорциума для строительства АЭС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым после начала инженерно-изыскательных работ в преддверии строительства первой в республике АЭС, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.

По данным пресс-службы, российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции.

Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства, а правительство Казахстана обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.

8 августа близ села Улкен Алматинской области специалисты Инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте будущего строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пробурено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС. Инженерные изыскания по времени займут порядка 18 месяцев.

"Росатом" построит первую АЭС в Казахстане. Российская компания подписала с Казахстаном "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. Для строительства первой АЭС в Казахстане, по данным республиканского Агентства по атомной энергии, потребуется $14-15 млрд инвестиций, еще $1 млрд будет направлено на строительство прилегающей инфраструктуры.

Всего в рамках проекта ядерного кластера в стране предполагается построить три АЭС. В правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).