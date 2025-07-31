В Казахстане сообщили о переговорах по возведению третьей АЭС с потенциальными вендорами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Казахстан ведет переговоры о строительстве третьей АЭС с потенциальными вендорами, включая China National Nuclear Corporation, сообщило Агентство по атомной энергии.

"По строительству третьей АЭС ведутся обсуждения с потенциальными вендорами, включая China National Nuclear Corporation, как по реактору большой мощности, так и по реакторам малой и средней мощности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что третью атомную электростанцию в Казахстане построит Китай, место ее строительства будет объявлено в следующем году.

Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", который уже подписал с Казахстаном "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 гг. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет РФ.

Решено также, что вторую АЭС будет строить СNNC.