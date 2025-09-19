Поиск

ЕС будет стремиться к отказу от российского СПГ к 1 января 2027 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз нацелен на то, чтобы ускорить процесс отказа от российского СПГ, заявила в соцсети глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В июне Еврокомиссия в рамках инициативы о постепенном отказе от российского газа предложила запретить его импорт по новым контрактам с 1 января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - к 17 июня 2026 года. ЕК тогда сообщала, что исключение предлагается сделать для поставок трубопроводного газа в страны, не имеющие выхода к морю и связанные долгосрочными контрактами, которые действуют до конца 2027 года. Импорт по долгосрочным контрактам было предложено прекратить к концу 2027 года.

Еврокомиссия Кая Каллас СПГ Евросоюз
