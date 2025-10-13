Поиск

"Дорожная карта" по оборонной готовности ЕС к 2030 году будет представлена на этой неделе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Киеве, что скоро представит вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "дорожную карту" по уровню оборонной готовности ЕС к 2030 году.

"На этой неделе мы с председателем фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны. В ней будут определены цели и этапы развития потенциала в таких ключевых областях, как системы борьбы с беспилотниками. Очевидно, что нам необходимо усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а, наоборот, чтобы предотвратить её. Это будет руководством к действию, и оно должно полностью соответствовать требованиям НАТО", - сказала она.

Отвечая на вопросы, она сообщила, что "дорожная карта" в сфере обороны будет содержать "очень конкретные ориентиры" в ключевых областях оборонного потенциала", то, как "двигаться к достижению целей, чтобы быть действительно готовыми к 2030 году".

В письме-приглашении на саммит ЕС 23 октября главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что европейские лидеры обсудят в Брюсселе укрепление обороны ЕС. "Дорожная карта по уровню оборонной готовности к 2030 году, которая вскоре будет представлена (Европейской - ИФ) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ), станет полезным вкладом в наши обсуждения", - отметил Кошта.

Антониу Кошта Евросоюз Кая Каллас НАТО Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 6%

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7352 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });