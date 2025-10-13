"Дорожная карта" по оборонной готовности ЕС к 2030 году будет представлена на этой неделе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Киеве, что скоро представит вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "дорожную карту" по уровню оборонной готовности ЕС к 2030 году.

"На этой неделе мы с председателем фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны. В ней будут определены цели и этапы развития потенциала в таких ключевых областях, как системы борьбы с беспилотниками. Очевидно, что нам необходимо усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а, наоборот, чтобы предотвратить её. Это будет руководством к действию, и оно должно полностью соответствовать требованиям НАТО", - сказала она.

Отвечая на вопросы, она сообщила, что "дорожная карта" в сфере обороны будет содержать "очень конкретные ориентиры" в ключевых областях оборонного потенциала", то, как "двигаться к достижению целей, чтобы быть действительно готовыми к 2030 году".

В письме-приглашении на саммит ЕС 23 октября главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что европейские лидеры обсудят в Брюсселе укрепление обороны ЕС. "Дорожная карта по уровню оборонной готовности к 2030 году, которая вскоре будет представлена (Европейской - ИФ) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ), станет полезным вкладом в наши обсуждения", - отметил Кошта.