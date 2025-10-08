Поиск

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен полагаться на собственную базу ОПК, и не менее 65% от каждого нового оборонного проекта следует инвестировать в ЕС.

"Наши новые инвестиции в оборону могут и должны способствовать повышению конкурентоспособности Европы. Они должны базироваться в нашем союзе. Именно поэтому не менее 65% любого проекта, финансируемого в рамках SAFE (Security Action for Europe, совместной программы оборонных инвестиций ЕС - ИФ), должно быть реализовано в нашем союзе. Это европейские деньги, и мы хотим видеть отдачу от таких инвестиций в рабочих местах здесь, в Европе", - заявила она на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Нам необходимо полагаться на собственную промышленную базу, особенно в критические времена. Сегодня большая часть инвестиций реализуется вне Европы. Другими словами, это рабочие места за её пределами. Это абсолютно недопустимо. Резкий рост наших оборонных расходов должен также стать двигателем экономического роста здесь - в Европейском союзе", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что "отчасти это уже происходит". По ее словам, новые заводы и производственные линии появляются по всей Европе. "Наша оборонная промышленность нанимает тысячи квалифицированных рабочих, и это тоже очень хорошо", - сказала председатель ЕК.

