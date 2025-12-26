Минфин поддержал проект о снятии с казны обязанности оферты миноритариям при передаче актива судом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддерживает законодательную инициативу, которая снимает с казны обязанность выставлять оферту миноритарным акционерам, если актив передан в собственность государства по решению суда, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Вопрос о том, кто и как должен выставлять оферту миноритарным акционерам при "судебной" смене мажоритария, возник на повестке в связи с кейсом компании "Южуралзолото" (ЮГК) – одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. С середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству. ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, а ведомство в ответ заявило, что соответствующий юридический механизм отсутствует.

"Бюджетный кодекс не предусматривает такой расход, как обязательная оферта, это невозможно сделать просто за счет бюджетных средств. Поэтому в любом случае какой-то закон надо менять", - сказал Моисеев в эфире радио РБК.

По словам Моисеева, позиция Минфина и Росимущества – это внесение изменений в закон об акционерных обществах, который регулирует выставление оферт, тогда как ЦБ за изменение Бюджетного кодекса.

"Что касается того, что надо делать – поддерживаем инициативу сенатора Кутепова (глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов - ИФ), который внес законопроект, который предполагает исключение казны из вот этой обязанности (выставлять оферту миноритариям - ИФ) в том случае, если акции поступили в казну на основании решения суда", - сказал Моисеев.

"Российская Федерация в лице Росимущества не приобрела этот актив, это не было наше волеизъявление. В данной ситуации казна является инструментом реализации судебного решения и санкций, которые суд принял по отношению к предыдущим собственникам того или иного актива", - подчеркнул он.

Что касается продажи перешедшего государству пакета ЮГК новому инвестору, то ситуация с его оценкой оказалась сложнее, чем предполагалось, сказал Моисеев.

"Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей, плюс там есть и сельхозбизнес, даже виноделие какое-то присутствует, причем это виноделие, которое (включает - ИФ) неконтролирующие доли. В целом этот набор активов, он довольно сложный. Можно было бы сказать: давайте продадим золотой бизнес, потом будем разбираться. Но мы на это не согласны, и лучше мы немножко подождем, все это вместе структурируем и оценим, и будем продавать (все активы - ИФ) вместе", - пояснил замминистра.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 года, в октябре Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 года.