В Евросоюзе озабочены слишком высокими ценами на энергию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые главы государств и правительств стран Евросоюза на неформальной встрече в Бельгии 12 февраля поднимали вопрос о высокой цене на энергию в Европе, сказала на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Это вопрос, который заботит ЕК уже многие годы. Цены на энергию слишком высоки, слишком волатильны, и одна из причин этой волатильности в том, что мы продолжаем зависеть от газа, от ископаемого топлива. И цены на газ поднимают цены на энергию, тогда как ядерные и возобновляемые источники ведут к снижению этих цен", - сказала она.

"Мы также зависим от колебаний на международных рынках, из-за которых цены то возрастают, то снижаются. Чем и объясняется эта волатильность", - продолжила Итконен.

Ее просили прокомментировать заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на неформальной встрече европейских лидеров, где она призвала к "построению единого энергетического рынка". Она пообещала на следующем заседании Европейского совета в марте представить "различные варианты и выводы о том, не пора ли двигаться вперед в вопросе концепции рынка или всех устраивает нынешний рыночный подход".

По словам Итконен, теперь назрели очень важные вопросы, связанные с инфраструктурой, концепцией рынка, а также требующей большого внимания структурной проблемы цен на энергию. Кроме того, необходимо модернизировать налогообложение энергии, и данный вопрос заложен в рабочую программу Еврокомиссии, отметила она.

"В марте вы увидите этот анонсированный энергетический пакет. Очевидно, что некоторые из этих проблем найдут в нем отражение", - объяснила Итконен.

Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Анна-Кайса Итконен
