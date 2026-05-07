Warner Bros Discovery получила $2,9 млрд квартального чистого убытка из-за сделки с Paramount

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery в первом квартале 2026 года кратно нарастила чистый убыток из-за сделки с Paramount Skydance, сказано в ее пресс-релизе.

В январе-марте чистый убыток компании составил $2,92 млрд, или $1,17 в расчете на акцию, по сравнению с $453 млн, или $0,18 на акцию, годом ранее. Показатель включает выплату $2,8 млрд в виде неустойки за расторжение сделки с Netflix, которой компания и акционеры предпочли поглощение со стороны Paramount.

Выручка Warner Bros. Discovery уменьшилась на 1% - до $8,89 млрд. В том числе рекламные доходы упали на 7% и составили $1,85 млрд.

Скорректированная EBITDA в минувшем квартале выросла на 5%, до $2,2 млрд.

Стриминговый бизнес зафиксировал подъем выручки на 9% - до $2,89 млрд.

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.

