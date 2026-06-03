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Рынок акций в день открытия ПМЭФ просел к 2600 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, проходит 3-6 июня) снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения котировок металлов и обострения геополитической напряженности вокруг Украины, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $98 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи опустился до 2601,35 пункта (-0,7%, максимум сессии - 2628,33 пункта), индекс РТС - до 1117,32 пункта (-1,8%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-4,5%), МКБ (-3,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составил 73,3436 руб. (+78,39 копейки).

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