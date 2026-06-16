Великобритания ввела санкции против Росгоcстраха, дочерних банков "Яндекса" и Wildberries

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против четырех российских кредитных организаций: Еврофинанс Моснарбанка, Яндекс банка, Вайлдберриз банка и банка "Вятич", следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны.

Кроме того, под британские санкции подпали два российских страховщика: "Росгосстрах" и "Баланс страхование".

ВБ-банк является дочерним банком группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ). Ожидается, что в рамках стратегического партнерства с маркетплейсом до конца лета в капитал ВБ-банка войдет ВТБ, приобретя долю в 5%. Банк занимает 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам первого квартала 2026 года.

В пресс-службе ВБ-банка сообщили, что кредитная организация продолжает работу в штатном режиме. "Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации. Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет. Клиенты, как физические, так и юридические лица, могут беспрепятственно осуществлять все операции: перевод средств, использование карт, получение процентного дохода по вкладам, оформление кредитов, ведение расчетных счетов и пр", - заявили в банке.

Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех". По состоянию на 2022 год доля в 50% минус 2 акции в банке принадлежала венесуэльскому Фонду развития Fonden. Банк занимает 94-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Яндекс банк занимает 31-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" на конец первого квартала 2026 года. "Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Банк "Вятич" контролировался бизнесменом Маликом Гайсиным, активы которого были изъяты в пользу РФ по иску Генпрокуратуры. На конец первого квартала банк занимает 186-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

"Росгосстрах" входит в состав группы ВТБ. В настоящее время группа ведет переговоры о продаже страховщика, сделка может быть закрыта до конца 2026 года.