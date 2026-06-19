Власти Тульской области сообщили об отсутствии отдельных марок топлива на частных АЗС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Тульской области ежедневно о тслеживают ситуацию с обеспечением автомобильным топливом, в муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях, сообщил в мессенджере губернатор Дмитрий Миляев.

"Поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме на крупные сетевые АЗС. На отдельных автозаправочных станциях возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой доставки и повышенным спросом населения, однако, по мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются", - написал он.

По данным крупнейших сетевых операторов, работающих на территории Тульской области, ситуация с поставками топлива не повлияла на действующую ценовую политику. Рост цен на автомобильное топливо на сетевых АЗС не отмечается.

Так, по данным компании "Роснефть", на сетевых АЗС "сформирован запас топлива, поставки осуществляются регулярно, заправочные станции обеспечены необходимыми объемами топлива".

При этом, как отметил губернатор, в муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях.

Глава региона подчеркнул, что все службы жизнеобеспечения, экстренного реагирования, общественный транспорт, медицинские организации, коммунальные службы и предприятия региона, выполняющие социально значимые функции, обеспечены топливом в полном объеме.

"Правительство Тульской области находится в постоянном взаимодействии с поставщиками и сетями АЗС. Ситуация находится на контроле", - отметил Миляев, добавив, что "по фактам роста цен на автомобильное топливо будет привлекаться Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области".