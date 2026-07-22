FT оценила доход США с продажи нефти Венесуэлы в 2026 году более чем в $13 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Администрация США в 2026 году заработала свыше $13 млрд за счет продажи нефти, добываемой в Венесуэле, сообщила The Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. Издание отметило, что при этом администрация сообщала мало данных о том, куда ушли эти деньги.

Поступления от поставок нефти составляют около 25% ВВП Венесуэлы. В период нахождения под санкциями США Каракас продавал нефть с большой скидкой, и их отмена должна была дать большой импульс экономике. "Однако спустя шесть месяцев после захвата финансовых фондов экономисты говорят, что свидетельства экономического восстановления Венесуэлы довольно невыразительны - вероятный знак того, что США не отправляют всю прибыль назад в Каракас", пишет FT.

В Минэнерго США ранее отмечали, что средства пойдут на благо жителей США и Венесуэлы, а в Госдепартаменте утверждали, что в венесуэльскую экономику поступили миллиарды долларов. В апреле высокопоставленный сотрудник Госдепа США Майкл Козак заверял конгрессменов, что в Каракас направлены $3 млрд, и международные аудиторы ведут надзор за счетами в банках. Козак отмечал, что это деньги венесуэльцев, но для их использования им надо получить разрешение США. Он пообещал предоставлять поквартальные отчеты по использованию средств, но как отмечает FT, конгрессмены заявляли, что пока таких докладов не получали.

Американские чиновники объясняли, что контроль над денежными потоками позволяет влиять на временного президента Венесуэлы Делси Родригес. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что за счет нефти американская сторона 28 раз окупила стоимость военной операции 3 января 2026 года, и что США "тоже делают много денег". Однако и республиканцы, и демократы начинают давить на администрацию США с вопросами, куда уходят деньги и что делается для предотвращения коррупции. "Вторжение Трампа в Венесуэлу с самого начала было связано с нефтью, властью и взятками; венесуэльская нефть на сотни миллиардов долларов контролируется администрацией Трампа, без транспарентности и мер безопасности", - заявил FT член демократической партии и Палаты представителей Хоакин Кастро, добавив, что Конгресс "держат в неведении".

Тема венесуэльских финансов стала более актуальной после разрушительных землетрясений 24 июня. ООН оценивает стоимость ущерба в $37 млрд. Власти США направили помощь Венесуэле на $386 млн, а также военных на подмогу.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы. По сведениям NYT, в данный момент деньги от венесуэльского экспорта поступают в Минфин США, и ведомство выдает их Венесуэле постепенно через частные банки. Рубио и его команда решает, кто и на что может тратить средства. Он также следит за исполнением американских санкций, определяя, кто и как может вести коммерческие дела в Венесуэле. Госсекретарь занимается перестройкой нефтяного сектора страны, обеспечивает доступ американских компаний в Венесуэлу, обсуждает с Родригес назначения на важные правительственные посты. Приближенные Рубио выдают лицензии, разрешающие тем или иным компаниям вести бизнес в Венесуэле в обход санкций.