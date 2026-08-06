Поиск

ЕБРР выделит Таджикистану еще 10 млн евро на снижение потерь электроэнергии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Таджикистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали дополнительное кредитное соглашение по проекту укрепления распределительной электрической сети города Куляба в рамках проекта по снижению потерь электроэнергии в Хатлонской области, сообщил Минфин республики.

Документ подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и уполномоченный представитель ЕБРР.

Дополнительный кредит составит 10 млн евро.

Проект направлен на сокращение технических и коммерческих потерь электроэнергии за счет частичной модернизации распределительных электрических сетей, внедрения современной системы учета и биллинга, а также установки интеллектуальных электронных приборов учета.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность работы распределительных сетей, снизить потери электроэнергии, улучшить качество электроснабжения потребителей и повысить надежность энергосистемы Хатлонской области.

ЕБРР - один из крупнейших международных финансовых партнеров Таджикистана. С начала сотрудничества банк инвестировал в экономику республики свыше 1 млрд евро, профинансировав более 180 проектов в государственном и частном секторах. Основные направления сотрудничества включают развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку муниципального хозяйства, финансового сектора, малого и среднего бизнеса, а также реализацию проектов в сфере "зеленой" экономики и повышения устойчивости к изменению климата.

Минфин ЕБРР Таджикистан Хатлонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оверчук сообщил о сокращении товарооборота РФ и Армении за год на две трети

 Оверчук сообщил о сокращении товарооборота РФ и Армении за год на две трети

Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4

 Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4

В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

 В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

 Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

Brent подешевела до $78,5 за баррель

Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы Global Spirits

Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

 Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

Неизвестность в части бюджета не позволяет ЦБ уверенно говорить о скором допснижении ставки

ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%

 ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10966 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3475 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов