ЕБРР выделит Таджикистану еще 10 млн евро на снижение потерь электроэнергии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Таджикистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали дополнительное кредитное соглашение по проекту укрепления распределительной электрической сети города Куляба в рамках проекта по снижению потерь электроэнергии в Хатлонской области, сообщил Минфин республики.

Документ подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и уполномоченный представитель ЕБРР.

Дополнительный кредит составит 10 млн евро.

Проект направлен на сокращение технических и коммерческих потерь электроэнергии за счет частичной модернизации распределительных электрических сетей, внедрения современной системы учета и биллинга, а также установки интеллектуальных электронных приборов учета.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность работы распределительных сетей, снизить потери электроэнергии, улучшить качество электроснабжения потребителей и повысить надежность энергосистемы Хатлонской области.

ЕБРР - один из крупнейших международных финансовых партнеров Таджикистана. С начала сотрудничества банк инвестировал в экономику республики свыше 1 млрд евро, профинансировав более 180 проектов в государственном и частном секторах. Основные направления сотрудничества включают развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку муниципального хозяйства, финансового сектора, малого и среднего бизнеса, а также реализацию проектов в сфере "зеленой" экономики и повышения устойчивости к изменению климата.