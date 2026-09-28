Выручка России от экспорта рыбы во Францию за семь месяцев выросла почти 1,5 раза

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2026 года экспортировала рыбы во Францию на 95,5 млн евро, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объем поставок вырос на четверть и составил 22,4 тысячи тонн, сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по результатам анализа данных Eurostat.

Доля Франции в российском рыбном экспорте в ЕС снизилась до 13,7% с 17,7% годом ранее (в натуральном выражении), но страна сохранила второе место по объему закупок после Германии.

Основу французского экспортного направления формируют минтай и треска, на них пришлось около 87% российских отгрузок рыбной продукции во Францию.

Главным источником роста стала продукция глубокой переработки из минтая - мороженого филе и фарша (включая сурими). Поставки увеличились на 34%, до 16,8 тысячи тонн с 12,6 тысячи тонн, их стоимость - в 1,6 раза, до 50,1 млн с 31,2 млн евро. Основной прирост пришелся на мороженое филе минтая. Его экспорт вырос с 10,5 тысяч до 15,1 тысячи тонн, стоимость - с 27,9 млн до 46,6 млн евро.

Доля России во французском импорте этой продукции выросла с 31% в январе-июне 2025 года до 37% за аналогичный период 2026 года. Германия заняла второе место с долей 28%, США - третье с 24%.

Поставки фарша (включая сурими) из России во Францию сократились на 19%, до 1,7 тысячи тонн, хотя их стоимость выросла на 8%, до 3,5 млн евро с 3,3 млн евро годом ранее.

Еще заметнее изменилась структура поставок трески. Ее экспорт во Францию увеличился почти на треть - с 2 тысяч до 2,6 тысячи тонн, тогда как стоимость выросла почти вдвое - с 13,4 млн до 25 млн евро. Поставки мороженой трески сократились на треть, до 374 тонн, однако снижение было компенсировано резким увеличением экспорта мороженого филе. Его отгрузки выросли в 1,5 раза - с 1,4 тысячи до 2,2 тысячи тонн, стоимость увеличилась более чем вдвое - с 10,3 млн до 22,2 млн евро.

В результате совокупные поставки минтая и трески во Францию достигли 19,4 тысячи тонн против 14,6 тысячи тонн годом ранее, увеличившись на треть. Их стоимость выросла в 1,7 раза - с 44,6 млн до 75,2 млн евро. Почти 90% объема экспорта этих двух видов пришлось на мороженое филе.

Рост экспорта не сказывается на обеспечении внутреннего рынка. Отгрузки за рубеж растут за счет увеличения общей добычи и благоприятной ценовой конъюнктуры. По данным Росрыболовства на 21 сентября, которые приводит АСРФ, поставки рыбопродукции в морские порты России по сравнению с аналогичной датой 2025 года выросли на 2%, до 1,35 млн тонн.