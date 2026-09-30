Премьер-министр Молдавии признал неспособность контролировать цены на газ

Только в Россию мы не пойдем, сказал он

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на заседании правительства в среду выразил озабоченность в связи с высокими ценами на газ.

"Все мы знаем, насколько серьезная ситуация с закупками газа. В этом году мы заложили в бюджете стоимость газа на уровне 30 евро за 1 МВт.ч, что составляет около $360 за 1000 кубометров. Сегодня цена на газ превысила 84 евро за МВт.ч, что превышает 1000 долларов за 1000 кубометров. Хотя в последние дни цена немного снизилась. Мы не можем это контролировать. Все должны понять: мы не можем контролировать текущую стоимость газа", - сказал он.

По его словам, правительство может сделать две вещи: подготовиться к тому, чтобы в следующем году купить газ по более приемлемым ценам, а сейчас - оказать помощь уязвимым слоям населения.

"Мы должны подготовиться к следующей зиме, и все же попытаться найти долгосрочные контракты, попытаться зафиксировать цену хотя бы на часть объемов по долгосрочным контрактам, - заявил Тофан. - Только в Россию мы не пойдем... в остальном мы должны рассмотреть все возможности".

Парламент Молдавии объявил режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии с 26 сентября сроком на 60 дней.