Прирост наличных денег в обращении в сентябре уменьшился второй месяц подряд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении в сентябре 2026 года увеличился на 370,9 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем в августе (на 434,0 млрд рублей), и на 42,4% меньше по сравнению июлем (на 643,4 млрд рублей - это максимальный месячный показатель в 2026 году), следует из данных на сайте Банка России.

Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году (после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей) с февраля, когда их объем увеличился на 180,2 млрд рублей, затем в марте он вырос на 285,1 млрд рублей, в апреле - на 607,3 млрд рублей, в мае - на 381,2 млрд рублей, в июне - на 449,7 млрд рублей, в июле - на 643,4 млрд рублей и в августе - на 434,0 млрд рублей.

Таким образом, в сентябре прирост наличных в обращении стал минимальным с марта.

С учетом сентябрьского показателя переток денег в наличные в феврале-сентябре составил 3 трлн 351,8 млрд рублей, среднемесячный показатель снизился до 419,0 млрд рублей после 425,8 млрд рублей за февраль-август. То есть показатель сентября был на 11,5% ниже текущего среднемесячного показателя.

Согласно содержащемуся в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, по базовому прогнозу ЦБ, объем наличных денег в обращении в 2026 году увеличится на 3,7 трлн рублей, до 23,1 трлн рублей, после роста в 2025 году на 1,0 трлн рублей, в 2027 году ожидается замедление роста до 2,0 трлн рублей.

ЦБ отметил, что рост объема наличных денег в обращении был самым значимым фактором, обусловившим увеличение спроса банков на ликвидность в 2026 году. Коммерческие банки обменивают средства со своих корсчетов в Банке России на наличные деньги и предоставляют их населению и бизнесу. В результате такого обмена при прочих равных банкам нужно привлекать больше ликвидности у Банка России.

Рост наличных денег в обращении в 2026 году, превышающий значения аналогичных периодов 2024-2025 годов, связывается в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отмечал, что рост объема наличных денег в обращении в 2026 году - естественный процесс после периода сверхвысоких ставок по банковским вкладам, когда населению и бизнесу было просто невыгодно держать наличные и отказываться от доходности в 20% и более годовых.

Теперь по мере снижения ставок по вкладам происходит компенсация того необычно медленного темпа роста наличных, который был в 2024-2025 годах, и наблюдаемое ускорение роста массы наличных носит "догоняющий характер", когда динамика наличных денег постепенно возвращается к своим историческим тенденциям.

Регулятор считает, что небольшой рост доли наличных в составе денежной массы в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение (сейчас она около 15%, пять лет назад была около 20%).