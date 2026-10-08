В Сбербанке считают, что вложения розничных инвесторов в крипту пока будут небольшими

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Интерес розничных инвесторов к инвестициям в криптовалюты большой, но в ближайшее время объемы не сравняются с вложениями в классические рыночные инструменты, сказал журналистам в кулуарах форума "Сбер инвестиций" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"С одной стороны мы понимаем, что интерес в целом присутствует у большого количества клиентов, потому что уже криптовалюты являются неотъемлемой частью мирового рынка. С другой стороны, очень важно с учетом регуляторики сформировать безопасные, понятные инструменты, и, на наш взгляд, на первом этапе, с одной стороны, будет большой интерес, с другой стороны, объемы будут относительно небольшие", - сообщил он.

"Скорее, все начнут просто пробовать и проверять, насколько и как это работает", - добавил он.

По его словам, сейчас важно отработать технологию: "Здесь вопрос не только в техническом исполнении, но и в том, как обеспечить синхронизацию этих инструментов с мировым рынком, в том числе с учётом наличия санкций".

Сбербанк ранее сообщил о подготовке к запуску сервиса для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют для розничных клиентов. На этапе тестирования доступны операции с BTC, ETH, USDT и другими популярными криптоактивами. С 1 декабря Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством.

Банк России уже включил Сбер в реестр цифровых депозитариев.