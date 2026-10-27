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"Магнит" редомицилировал кипрскую холдинговую компанию сети "Дикси"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кипрская Dixy Holding Limited на этой неделе редомицилирована в специальный административный район в Калининградской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания теперь называется МКООО "Дикси Холдинг Лимитед".

Владелец "Дикси Холдинга" по итогам редомициляции остался тем же - это АО "Тандер", операционная структура "Магнита". Именно "Тандер" выступил приобретателем в сделке по покупке "Магнитом" конкурирующей сети летом 2021 года.

Покупка "Дикси", которая на тот момент управляла около 2,5 тысячами магазинов, обошлась "Магниту" в 97 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия 2026 года сеть "Дикси" состояла из 2,75 тысячи магазинов у дома в Центральном и Северо-Западном федеральном округе. Их доля в чистой розничной выручке группы "Магнит" (почти 1,9 трлн рублей за январь-июнь) - порядка 11%.

Dixy Holding Limited Дикси Калининград Магнит Тандер Кипр
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