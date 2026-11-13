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Глава ФРБ Бостона считает необходимым повышение ставки ФРС для борьбы с инфляцией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции, считает президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз. Об этом говорится в тексте ее выступления, подготовленном для ежегодной экономической конференции ФРС Бостона

Повышение процентных ставок может снизить доступность жилья в США, однако в долгосрочной перспективе обеспечение ценовой стабильности принесет пользу как рынку жилья, так и экономике в целом, считает она.

"В краткосрочной перспективе повышение ставок может требоваться для охлаждения экономики и сдерживания инфляции, и это повышает стоимость покупки и строительства жилья, - отмечает Коллинз. - Однако в долгосрочной перспективе стабильные цены создают предсказуемые экономические условия, благоприятные для рынка жилья".

ФРС повысила базовую ставку в сентябре впервые за три года, а в прошлом месяце сохранила ее на прежнем уровне - 3,75% годовых. Несколько членов руководства американского ЦБ дали понять, что готовы поддержать дальнейшее повышение ставки в декабре в связи с сохранением инфляционного давления.

Рынок сейчас ждет подъема ставки Федрезервом в декабре и январе, а затем еще одного - в марте или апреле.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил CNBC, что ценовое давление в США усиливается и оказалось более устойчивым, чем ожидали в ФРС. По его словам, Федрезерву необходимо принять дополнительные меры для сдерживания инфляции.

Ни Коллинз, ни Гулсби не имеют права голоса в Федеральном комитете по открытому рынку (FOMC) в 2026 году.

ФРС США Сьюзан Коллинз Остан Гулсби ФРБ Бостона ФРБ Чикаго
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