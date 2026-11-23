Международные банки рекомендовали перенести IPO КТЖ на 2027 год

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Привлеченные для подготовки к IPO нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) международные банки рекомендовали перенести сроки IPO на 2027 год, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в госфонде "Самрук-Казына".

"Учитывая ухудшение конъюнктуры на мировых рынках международными инвестиционными банками, привлеченными КТЖ для подготовки к IPO, рекомендовано перенести сроки проведения сделки на 2027 год", - говорится в ответе на запрос агентства.

Мониторинг ситуации на глобальных рынках и уровня интереса инвесторов, который служит основой для определения точных сроков и параметров IPO, продолжается. В "Самрук-Казына" напомнили, что ожидаемое IPO КТЖ предусматривает тройной листинг, включая две международные площадки - Лондонскую и Гонконгскую фондовые биржи (LSE и HKSE).

5 ноября 2026 года было пройдено слушание листинговой комиссии Гонконгской фондовой биржи, также "формально практически завершены все процедуры", необходимые для осуществления листинга на Лондонской фондовой бирже.

"Вместе с тем, одним из факторов успешности IPO служит конъюнктура на финансовых рынках, которая ухудшилась в третьем квартале текущего года и стала особенно волатильной в последние недели", - отметили в госфонде.

Председатели правления "Самрук-Казыны" Нурлан Жакупов и КТЖ Елжас Отыншиев, а также другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления, были задержаны 11 ноября Службой по противодействию коррупции. Позже их арестовали. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, который также является главой совета директоров "Самрук-Казыны", анонсировал скорое назначение нового руководителя госфонда.

Жакупов возглавлял "Самрук-Казына" с 2023 года. Фонд управляет стратегическими активами Казахстана, в том числе в нефтегазовой, транспортно-логистической и энергетической отраслях.

Отыншиев был назначен председателем правления КТЖ в июле 2026 года, сменив Талгата Алдыбергенова. До этого, с апреля 2023 года, он занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами - члена правления "Самрук-Казына".

КТЖ является оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана. Единственным акционером компании выступает "Самрук-Казына".

"Самрук-Казына" ранее сообщал, что подготовка к IPO ведется в соответствии с графиком. Ориентиром остается проведение IPO до конца 2026 года на биржах Казахстана, Лондона и Гонконга.

В рамках IPO инвесторам может быть предложено до 25% акций КТЖ. В конце июня КТЖ подали листинговую заявку на Гонконгскую фондовую биржу.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на погашение части долговых обязательств и реализацию инвестиционной программы по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры, увеличению пропускной способности транспортных коридоров и обновлению парка подвижного состава.

Балансовый долг КТЖ составляет 3,8 трлн тенге, номинальный - 4,7 трлн тенге.