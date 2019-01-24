Минсельхоз заявил о минимальных рисках для поставок сельхозпродукции из РФ в Венесуэлу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Риски для поставок сельхозпродукции из РФ в Венесуэлу минимальны из-за их незначительных объемов, считают в Минсельхозе.

"Минсельхоз наблюдает за развитием ситуации в Венесуэле с точки зрения ее влияния на торгово-экономические отношения между нашими странами. Необходимо отметить, что ввиду небольшой доли Венесуэлы в экспорте сельскохозяйственной продукции Российской Федерации (порядка 0,3% от общего объема), возможные риски для нашей страны минимальны", - сообщает ведомство.

Минсельхоз сообщил, что, по предварительным данным, товарооборот продукции АПК между Россией и Венесуэлой в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 65% и превысил $70 млн. Во взаимной торговле существенно преобладают российские поставки.

По итогам прошлого года экспорт из РФ в Венесуэлу вырос на 65,1%, до $69,1 млн. Импорт увеличился на 58,5%, до $1,1 млн. Рост товарооборота между двумя странами наблюдался на протяжении 2015-2018 годов.

Россия импортировала из Венесуэлы в прошлом году этиловый спирт и спиртные напитки, а также какао-бобы. Россия поставляла в Венесуэлу пшеницу и меслин, соевое масло, этиловый спирт и спиртные напитки.

Переворот в Венесуэле

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого

инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия, Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.