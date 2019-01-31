ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает с банками снижение стоимости обслуживания карты "Мир" для физлиц до уровня ниже, чем у международных платежных систем, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью газете "Ведомости".

"Мы ведем диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов-физлиц по картам "Мир" были ниже по сравнению с тарифами по картам международных платежных систем, а также разрабатываем с банками совместные программы продвижения карты "Мир", - сказала Скоробогатова.

Она уточнила, что сейчас тарифы "Мира" для самих банков ниже на 10-15%, чем у международных платежных систем.

Российские власти в 2014 году создали Национальную систему платежных карт (НСПК), являющуюся оператором "Мира". Это произошло после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".