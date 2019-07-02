Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

В ведомстве обвинили Прагу в нарушении соглашения о воздушном сообщении

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минтранс России ведет переговоры с чешскими авиавластями после того, как они ограничили допуск российских перевозчиков к полетам в Чехию. В ведомстве рассчитывают, что "вопрос будет решен в самые сжатые сроки", сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами", - отметил он.

В ночь на 2 июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили, что вынуждены отменить ряд рейсов в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать разрешения на них. В частности, "Аэрофлот" отменил только во вторник четыре перелета из Москвы в Прагу и обратно, оставив в расписании только два. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары, которые компания совершает по четвергам и воскресеньям. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург).

Прага аннулировала разрешения на ряд рейсов после того, как не смогла договориться с Москвой на перевод национального перевозчика Czech Airlines на постоянное разрешение летать по транссибирским маршрутам. Об этом рассказали источники "Интерфакса". До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.

Прага попросила дать Czech Airlines постоянное разрешение, Москва в ответ попросила преференции для российских перевозчиков, договориться они не смогли, и в итоге чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков "до формально паритетного принципа", сказал один из собеседников агентства.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".