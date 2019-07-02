Поиск

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

В ведомстве обвинили Прагу в нарушении соглашения о воздушном сообщении

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минтранс России ведет переговоры с чешскими авиавластями после того, как они ограничили допуск российских перевозчиков к полетам в Чехию. В ведомстве рассчитывают, что "вопрос будет решен в самые сжатые сроки", сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами", - отметил он.

В ночь на 2 июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили, что вынуждены отменить ряд рейсов в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать разрешения на них. В частности, "Аэрофлот" отменил только во вторник четыре перелета из Москвы в Прагу и обратно, оставив в расписании только два. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары, которые компания совершает по четвергам и воскресеньям. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург).

Прага аннулировала разрешения на ряд рейсов после того, как не смогла договориться с Москвой на перевод национального перевозчика Czech Airlines на постоянное разрешение летать по транссибирским маршрутам. Об этом рассказали источники "Интерфакса". До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.

Прага попросила дать Czech Airlines постоянное разрешение, Москва в ответ попросила преференции для российских перевозчиков, договориться они не смогли, и в итоге чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков "до формально паритетного принципа", сказал один из собеседников агентства.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".

Минтранс авиация Чехия Прага Аэрофлот

Новости по теме

Новости

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Запрет полетов в Чехию стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам

Правительство рекомендовало лишать премий топ-менеджеров госкомпаний за невыполнение майского указа

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Дело Baring Vostok

РСПП внес Юсупова, не забравшего заявление против Калви, в число неблагонадежных партнеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');