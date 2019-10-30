Верховный суд отменил наказание бизнесмену за попытку провезти в Донецк через Россию сало из ЕС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отменил решения судов трех инстанций и признал право предпринимателя из Донецка Владислава Маковоза провезти через Россию из Латвии в Донецк "санкционный" свиной шпик из Нидерландов. Об этом сообщил из суда корреспондент "Интерфакса".

Маковоз должен был получить на территории Донецкой области, неподконтрольной Киеву, грузовик с 20 тоннами замороженного сала. Груз вез литовский перевозчик Elsinta. В августе 2018 года сало задержали сотрудники Псковской таможни, ссылаясь на запрет ввоза продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции. Таможенники потребовали от Elsinta вернуть грузовик в Латвию. О судьбе сала в судебных актах ничего не говорится.

Маковоз оспорил решение таможенников в суде. Он утверждал, что транзит через Россию санкционных продуктов не запрещен, а запрет на использование касается только российских лиц. "А как же быть, если груз будет ввозиться иностранной компанией иностранной компании, которая находится на территории РФ", - отмечал его адвокат.

Бизнесмену отказали Арбитражный суд Псковской области и еще две инстанции. По мнению суда, "пересечение границы страны означает, что с этого момента лицо подпадает под юрисдикцию государства, на территорию которого оно прибыло, и обязано соблюдать законодательно установленные в государстве предписания и запреты". Из этого облсуд делал вывод, что Маковоз не имел право провозить санкционный товар через Россию.

Маковоз возражал, что запреты касаются товаров, которые ввозят для потребления в России, а в его случае товар перевозился по процедуре таможенного транзита и его не собирались пускать в обращение в России.

Представители таможни указывали, что исключений для транзита нет, и связывали это с терминологией Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Чтобы разрешить транзит, таможенному органу сначала необходимо разрешить ввоз товара в Россию, а он запрещен по указу президента, объясняли они.

Также они отметали довод, что контрсанкции касаются только российских граждан и компаний. Представитель ведомства, ссылаясь на практику, отмечал, что транзитный товар может попасть к российскому потребителю и транзитные машины часто "не доезжают до пункта назначения" и "испаряются".