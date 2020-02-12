Белоруссия предложила российским НК передать нефть для их заправок в стране

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия предлагала российским нефтяным компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для обеспечения нефтепродуктами их заправок. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Концерн "Белнефтехим" предлагал российским компаниям обратить внимание на возможность давальческой схемы на наших НПЗ (компании поставляют нефть заводу на переработку для получения нефтепродуктов и передачи их АЗС, завод получает оговоренное вознаграждение - ИФ)", - сказал Тищенко.

В то же время, отметил он, пока от российских НК "встречной позиции по этому вопросу нет".

Тищенко подчеркнул, что белорусские НПЗ регулярно отгружают топливо на АЗС по всей стране, включая дочерние структуры российских компаний.

При этом, обратил внимание пресс-секретарь, с их стороны отмечаются периодически "проявления нервозности". Так, напомнил он, на прошлой неделе временные лимиты на продажу топлива на ряде своих заправок вводил "Лукойл". "Вчера "Газпром нефть" объявила о каких-то альтернативных поставках топлива на свои АЗС...", - продолжил представитель "Белнефтехима".

Как предположил Тищенко, это может быть "сопутствующим элементом" переговорного процесса, который в настоящее время ведут стороны по поставкам нефти в страну.

РФ и Белоруссия с начала января не могут договориться, по какой цене будут получать российскую нефть белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Из-за этого поставки были ограничены.

7 февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры по нефти будут продолжаться только на коммерческих условиях и что скидок Москва не даст. 9 февраля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут закупать российскую нефть по мировым ценам. По словам Крутого, Минск намеревался договариваться по нефти не только с крупными компаниями, как раньше, но и с небольшими.